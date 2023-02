Biathlon | Johannes Bø può vincere tutti gli ori ai Mondiali 2023? Tutti i record che può battere

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) I numeri diBø in questo 2022-23 sono impressionanti. Il norvegese ha vinto 11 delle 14 prove di Coppa del Mondo disputate ed è ancora imbattuto nell’anno solare, essendosi imposto in tutte le 6 competizioni tenutesi nel mese di gennaio. Alla luce della superiorità messa in mostra dal ventinovenne scandinavo, viene da chiedersi se sarà in grado di realizzare un’impresa sinora proibita a chiunque, ovvero il “Grande Slam” se non addirittura la “Royal Flush”. Icontemplano quattro format di gara individuali dall’ormai lontano 1999. In quasi un quarto di secolo, però, nessun biathleta (uomo o donna non fa differenza) si è imposto in ognuno di essi nella medesima edizione. Nel corso del tempo c’è chi è stato capace di fregarsi di 3 ori su 4, senza tuttavia completare il puzzle. Il primo fu Raphael Poirée, proprio a ...