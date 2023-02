(Di lunedì 6 febbraio 2023) Notti difficili per. La cantante è da poco diventata mamma di Noa Alexander e , proprio in questi ore, ha pubblicato su Instagramstories in cui parla di...

Questo è ciò che è successo a, cantante di grande successo nel panorama italiano e di recente diventata madre del piccolo Noa Alexander ., polemica per le sue parole: "Non ...Criticata, invece, un'altra mamma star,, per il suo post "Prima di tutto donna" di Concetta Desando P er Chrissy Teigen , prima ancora del successo e della carriera, vengono la maternità ...

Bianca Atzei incredula: «Noa comincia già a comandare». Il neonato protagonista su Instagram leggo.it

Bianca Atzei, il compagno Stefano Corti prova così a far addormentare Noa: «Qui si provano metodi nuovi» leggo.it

Bianca Atzei, mamma da neanche un mese: "Sono prima di tutto Donna" ma è polemica Today.it

Bianca Atzei e i dolci momenti con il figlio Mediaset Infinity

Bianca Atzei, la neomamma non dorme più: colpa delle coliche di Noa. «Tutta la notte in bianco...» leggo.it

Bianca Atzei ha scatenato una polemica per aver postato una foto in cui si mostrava nella sua femminilità e dichiarava che per lei la dimensione dell'essere donna viene prima di tutto, nonostante sia ...La cantante, diventata mamma del piccolo Noa Alexander da appena 18 giorni ci tiene a rivendicare subito la sua femminilità specificando di essere "donna" prima di "mamma" ...