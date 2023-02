Bergonzi | Vedere il Napoli giocare equivale ad assistere ad uno spettacolo

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Mauro, attuale moviolista ed ex arbitro internazionale, ha parlato a "1 Football Club", su 1 Station Radio, di seguito le sue dichiarazioni: Pareri sul fuorigioco di Lautaro? “Lo dico da tempo: esiste la tecnologia e ci sono le regole, dunque, per quanto doloroso possa essere fischiare quel fuorigioco millimetrico, non si poteva fare altro. Se andassero cambiate le regole? E’ una decisione che spetta all’Ifab, tuttavia da quando c’è il Var non esistono più polemiche sul fuorigioco, e questo è un risultato che non cambierei. Gli assistenti, ai miei tempi, erano dei fuoriclasse. Riuscivano acose che ora sembrano impossibili, e senza l’ausilio della tecnologia”. Perplessità sulla giornata in corso? “Arbitrare durante la settimana richiede una concertazione particolare Ci sono tre partite complicate. Verona-Lazio credo sarà la ...