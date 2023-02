Benzina | cartelloni obbligatori con i prezzi e app Multe fino a 2mila euro

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 6 febbraio 2023) I gestori dei distributori di carburanti dovranno esporre il prezzo medio accanto a quello praticato da loro. Chi non si adegua rischia, cioè un po' ridotte rispetto al primo decreto. E per gli automobilisti arriva anche l'app consultabile sul telefonino. Sono modifiche in gran parte attese, visto che ricalcano l'accordo raggiunto al tavolo tra governo e gestori: a sorpresa, però, sulle sanzioni si interviene con un taglio inferiore a quello annunciato