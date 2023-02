Benedetto XVI era davvero amareggiato da Francesco?

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sui reali rapporti con il suo predecessore, Bergoglio ha voluto fare chiarezza nel corso della sua ultima conferenza stampa, di ritorno dal Sud Sudan. Dalla visita pastorale appena conclusa, allo scenario in Ucraina, passando per la morte diXVI e per il mai risolto nodo dell’approccio della Chiesa all’omosessualità. Ancora una volta, le parole L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Le delegazioni poi scenderanno alle Grotte Vaticane per rendere omaggio alla tomba di San Pietro e del Papa Emerito, recentemente scomparso e alle cui esequie hanno preso parte i primi ...... Recanati, Cingoli e Treia, propose di metterle a disposizione come sedi titolari per altri vescovi, come già Urbisaglia, sede titolare del segretario di papae prefetto della Casa ...

Papa Francesco: "La morte di Benedetto XVI è stata strumentalizzata da gente senza etica" la Repubblica

Benedetto XVI, Papa: "La sua morte è stata strumentalizzata" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

“Gente senza etica”. Il siluro di Papa Francesco: con chi se la prende su Benedetto XVI Il Tempo

Benedetto XVI, papa Francesco: "Morte strumentalizzata da gente senza etica" Adnkronos

Papa Francesco: «La morte Benedetto XVI è stata strumentalizzata» Corriere TV

Si è aperto un giallo sulle parole pronunciate da Papa Francesco mentre tornava dall'Africa a proposito del suo rapporto con il predecessore. Rispondendo ai giornalisti Bergoglio ...Se la privazione del sonno è un metodo di tortura è possibile immaginare la sofferenza che provano le persone affette da insonnia. In Italia ...