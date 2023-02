Beauty trend | il turbante salva chioma

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Francine Haircare presenta il nuovoin 100% seta di gelso che cura e protegge ladurante la notte Durante l’ inverno le rigide temperature possono essere particolarmente aggressive per i capelli, rendendoli secchi, spenti, rovinati e molto più fragili. Ecco perché, Francine Haircare – la gamma di prodotti Made in Italy fatta a mano a Bologna – presenta il nuovoin 100% seta di gelso pensato appositamente per curare e proteggere ladurante la notte, in maniera naturale. Pensato come una sorta di impacco per capelli, ildi seta da notte protegge laper tutta la durata del sonno. I movimenti abrasivi della biancheria da letto contro le cuticole dei capelli, causa di punte sfibrate e diradamenti, vengono in questo modo “cullati” dalla seta ...

... celebrities e influencer dove nascono, si formano opinioni e ci si fa notare. Uno tra tutti ... anche nel mondo. C è, infatti, una cabina luxury dedicata, in collaborazione con Ethos ...La manicure a tema per la festa degli innamorati non perde di vista la semplicità, tratto essenziale deiche caratterizzano questa seconda metà d'inverno. Via libera alle micro decorazioni, lineari e sobrie da realizzare a mano libera aiutandosi con pennelli e strumenti del mestiere. La ...

I 10 beauty look indimenticabili di Sanremo Vanity Fair Italia

10 tendenze beauty 2023 DeAbyDay

Tendenze makeup 2023, le previsioni di Harold James Elle

Beauty trend 2023: non farti trovare impreparata, segui tutte le tendenze dell’anno per essere sempre al top! QNM

Beauty trend, make up e capelli: tornano i ruggenti anni Venti TGCOM

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d363de99-7cd1-302a-275c-8c4966275c ...L’ombretto azzurro torna di tendenza, ma questa volta si ispira al denim: ombretti, matite e eyeliner per copiare il trend washed denim make up ...