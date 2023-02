Beatrice Cenci | donna simbolo della violenza contro le donne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023), nobilitaliana, nasce a Roma il 6 febbraio 1577. In occasione del giornosua nascita celebriamo la sua figura per non dimenticare il coraggio che l’ha contraddistinta: si è vendicata degli oltraggi subiti dal padre violento e dissoluto andando eroicamente inalla morte., rinchiusa per anni nel castello a Petrella Salto, capisce che ogni tentativo di opporsi è vano, non c’è un futuro per lei e che l’unica possibilità che ha per garantirsi un’esistenza serena è quella di uccidere il padre, in quanto la legge ingiusta dell’epoca non tutela chi è vittima died è sempre dalla parte del carnefice. Così organizza l’assassinio e una volta scoperta, viene giustiziata per parricidio a Roma l’11 settembre 1599, dinanzi al ...