Bayern Monaco | Matthaus duro con Neuer | «Non merita la fascia»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dopo le recenti critiche dial, L’ex Mattahus critica il portiere tedesco: «Non è più accettabile come capitano» Manuelha rilasciato pochi giorni fa un’intervista molto critica nei confronti delper la cessione di Tapalovic, amico del portiere tedesco. Lothar, ex dei bavaresi e opinionista su Sky Deutschland ha così commentato la vicenda. «Manuelnon è più accettabile come capitano del. Ha sciato con noncuranza e ora sta attaccando duramente il club. Non ha detto qualche settimana fa che nessuno era al di sopra del club? È un’icona del calcio mondiale, uno dei più grandi giocatori che ha giocato per ile la Germania. Ero il più grande tifoso ...

Commenta per primo Per il direttore sportivo del, Hasan Salihamidzic, sarà difficile offrire i 70 milioni di euro richiesti dal Manchester City per Joao Cancelo . Lo riporta il Mirror .Ildi Nagelsamann può sorridere perché è rientrato in gruppo Sadio Mané dopo il brutto infortunio Ildi Nagelsamann può sorridere perché è rientrato in gruppo Sadio Mané dopo ...

Bayern Monaco, Salihamidzic: 'Riscatto Cancelo Cifra difficile da immaginare...' Calciomercato.com

Osimhen come Carnevale, salto in alto da paura: Bayern Monaco ancora sotto shock AreaNapoli.it

Bayern Monaco, dubbi sul futuro di Cancelo | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

In Germania la "squadra degli operai" ora punta il Bayern Monaco Il Manifesto

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo e presidente dell'AssoOsservatori: "Il Napoli non deve star troppo a pensare cosa fanno l ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2022, fino ad oggi, in ordine inverso. 6-2-2023 Carlo Nesti: “CalcioFestival.