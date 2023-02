Bayern Monaco | Matthaus attacca Neuer | “Un capitano non fa così | gli toglierei la fascia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “? Si è infortunato sugli sci, per negligenza, e ora rilascia un’intervista non autorizzata in cuicon veemenza il club. Non ha detto qualche settimana fa che nessuno era al di sopra?”. Lo ha detto Lothar, che hato e criticato il comportamento di Manuel, ai box per un infortunio sulle piste da sci. L’ex calciatore delnon si è risparmiato nel commentare un’intervista rilasciata negli ultimi giorni daldei campioni di Germania: “Ciò che mi ha infastidito molto nell’intervista di Manuel è stata la scelta esagerata delle parole. Ha detto che è come se il suo cuore fosse stato strappato via. Certo, nessuno è morto, nessun bambino è gravemente malato; si tratta solo dell’addio di un dipendente a ...