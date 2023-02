Basta avere ‘Fede'

Leggi su agi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) AGI - . Federica Brignone, talento, grinta innata, lacrime e commozione, per quell'Inno di Mameli tutto per lei, nuova campionessa del mondo di combinata, gara antica dello sci alpino che mai era stata vinta da un'azzurra nelle precedenti 46 edizioni. A Meribel, nel cuore delle Alpi francesi, non così tanto distante dalla sua La Salle in Valle d'Aosta, Federica Brignone ha aperto la kermesse iridata con una medaglia d'oro tanta sognata diventata realtà dopo la clamorosa uscita di scena a poche porte dal traguardo della campionessa in carica e favorita, la statunitense Mikaela Shiffrin. Brignone, bronzo olimpico della specialità lo scorso anno a Pechino dopo essere stata oro mondiale a livello juniores ben quattordici anni fa, nella lotta per la conquista del titolo si era portata avanti con una straordinaria prova di supergigante terminata al primo posto. Seguendo il proverbio ‘chi ben ...