Basket | terremoto Turchia | rinviata Fenerbahce-Milano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dopo il tragicoche ha colpito la, l’Euroleagueball ha deciso di rinviare le gare di Eurocup ed Eurolega in programma nei prossimi giorni nel Paese. Si tratta di Bursaspor-Mincidelice JL Bourg en Bresse (14esima giornata di Eurocup prevista domani) di Anadolu Efes Istanbul-Real Madrid e-EA7 Emporio Armani Exchange, valide per il 24esimo turno di Eurolega e che si sarebbero dovute disputare rispettivamente mercoledì e giovedì. L’Euroleagueball valuterà assieme alle squadre coinvolte “le migliori opzioni possibili per riprogrammare le gare secondo le date a disposizione. Ulteriori informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni”. SportFace.