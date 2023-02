Basket | Sala Consilina ko in casa contro Ruvo di Puglia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna Diesel Tecnica corsara al PalaColombo didisfiora l’impresala capolista, alzando bandiera bianca solo nelle battute finali del match sul risultato di 84-70. I Blue Boys giocano una partita di grande attenzione difensiva, e trovano la via del canestro con continuità per abbondanti 35 minuti; a 5 dal termine però la capolista pugliese alza il ritmo difensivo, martella la retina e chiude il match volando solitaria a 30 punti in classifica. Tecnoswitchdi– Diesel Tecnica84-70 (23-18, 22-19, 19-21, 20-12) Tecnoswitchdi: Mario jose Ghersetti 21, Luca Toniato 16, Tommaso Gatto 15, Leonardo Valesin 12, Edoardo Fontana 9, Marco Ammannato 5, ...

TERAMO – Esaltante. Pare questo l’aggettivo più calzante per commentare la strepitosa prova offerta dalla Teramo a Spicchi nel derby contro Pescara. Dopo 5 minuti di gioco i biancorossi ...Basket C Silver: si è chiuso il 4° turno di ritorno nel girone Blu lombardo. Basket C Silver: a Erba buona la prima per coach Pesca che stoppa il Busnago Si è chiuso ieri il 4° turno di ritorno nel ca ...