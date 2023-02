Barzaghi | «Inter | trionfo che vale doppio! Lautaro Martinez top? Due cose»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023)ha commentato ildell’contro il Milan a coronamento di una settimana positivissima per i nerazzurri. L’uomo copertina èDOPPIO STEP ? Matteo, su Sky Sport 24, ha commentato la vittoriaista di ieri sera: «L’non solo ha vinto il Derby ma è riuscita a bissare anche una buona prova. In una settimana ha eliminato l’Atalanta e ribattuto il Milan. Difficilmente si è vista una supremazia come quella vista nel primo tempo di una squadra sull’altra. L’sta bene, se non fosse inciampata nell’Empoli probabilmente si sarebbe potuta trovare in un’altra condizione per la lotta Scudetto e non a meno 13. In questo momento la squadra c’è e oltre ad aver vinto un trofeo, sta trovando ...