Baronissi | al via giovedì la rassegna “I giovedì del libro”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Al via il 9 febbraio, al Museo Frac di, la“Idel” che vedrà protagonisti autori salernitani e non.9 febbraio, lo scrittore Carmine Mari presenterà al pubblico il suo ultimo“Il Fiore di Minerva” (Marlin Editore) in un dialogo con Rocco Papa. Il romanzo, oltre che un giallo dalle vicende intricate, è anche un viaggio tra i vicoli, dove le antiche pietre profumano ancora di giorni lontani. Il 23 febbraio sarà alo scrittore Diego De Silva che racconterà al pubblico il “suo” straordinario Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso su Rai 1 e protagonista della fortunata saga di romanzi giunta ora al suo sesto capitolo. Il 9 marzo, appuntamento con “Il diritto tra le ...

Baronissi: al via la rassegna "I giovedì del Libro", ecco chi sono i primi ospiti - Salernonotizie.it

Al via il 9 febbraio, al Museo Frac di Baronissi, la rassegna "I giovedì del libro" che vedrà protagonisti autori salernitani e non. Giovedì 9 febbraio, ...