Bard | la risposta di Google a ChatGPT

Leggi su agi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) AGI -ha annunciato il lancio del proprio robot specializzato nella conversazione, chiamato, in fase di test, a pochi mesi dall'arrivo di, il software della startup americana OpenAI. 1/ In 2021, we shared next-gen language + conversation capabilities powered by our Language Model for Dialogue Applications (LaMDA). Coming soon:, a new experimental conversational #AI service powered by LaMDA. https://t.co/cYo6iYdmQ1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 6, 2023 "mira a combinare l'ampiezza della conoscenza mondiale con la potenza, l'intelligenza e la creatività dei nostri grandi modelli linguistici", ha spiegato Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, la società madre di, citato in un comunicato.