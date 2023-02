Barbara D’Urso si confessa al Corriere della Sera

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 6 febbraio 2023) «Esco con Briatore, è un uomo interessante Bello recitare a teatro ma muoio di paura», di Candida Morvillo, pag. 21 (…) Ha un programma quotidiano e 65 anni, perché accollarsi un tour teatrale? «Semplice: perché sono una pazza. E perché ho liberi il sabato e la domenica, oltre che le sere per provare. A dire il vero, laesco sempre a cena o vado in balera. Da Natale, però, non esco: la mattina, fino alle 13,3o provo con il cast, poi entro nel loopdiretta e, dopo, vado a casa e recupero, da sola, le prove perse nel pomeriggio. Mi muove la passione di stupire gli altri e me stessa. Ogni giorno, io mi devo sfidare». Qual è, adesso, nello specifico, la sfida più grande? «Intanto, la voce: il teatro Nazionale ha 1.450 posti e devo lanciarla sino in fondo alla sala, ...