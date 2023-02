Barbara D’Urso esce allo scoperto | la verità su Flavio Briatore

Leggi su tvzap

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Personaggi Tv.. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,racconta tutta lasul presunto flirt con. Nei giorni scorsi, infatti, la famosa conduttrice è stata paparazzata in compagnia del noto imprenditore. Laha definitivamente rotto il silenzio, raccontando come stanno veramente le cose tra lei e. (Continua…) LEGGI ANCHE: Pomeriggio 5, svolta in arrivo:torna a parlare del GF VIPstanno insieme? Da alcune settimane si vocifera che...