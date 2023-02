Bankitalia | da Pnrr fino a 375mila posti di lavoro in più

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Per attuare i progetti delservirannolavoratori in più nell'anno di maggior picco, per la gran parte nel settore privato e non solo nelle costruzioni ma anche in comparti di "...

Per attuare i progetti delserviranno fino a 375mila lavoratori in più nell'anno di maggior picco, per la gran parte nel settore privato e non solo nelle costruzioni ma anche in comparti di "elevata intensità tecnologica" ...... "politiche migratorie finalizzate all'attenzione di personale qualificato" e, più in generale, "flussi migratori consistenti": servirà tutto questo, da ora e fino al 2026, per evitare che ilsi ...

