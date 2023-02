Aveva 174 grammi di droga in casa | arrestata a Frattaminore

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023)174diindivisa tre cocaina e hashish,una 45 enne di174diin. In un controllo del 4 febbraio scorso gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una donna in via Viggiano a. Hanno trovato 48 stecche di hashish del peso di circa 117e 105 dosi di cocaina del peso di circa 57. Hanno così arrestato I.C., una 45enne napoletana con precedenti di polizia. Risponderà di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.