Avellino-Crotone | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi(4-3-3): Pane; Ricciardi, Moretti, Benedetti, Tito; D’Angelo, Casarini, Mazzocco; Trotta, Marconi, Kanoute. A disp.: Marcone, Garetto, Gambale, Tounkara, Maisto, Auriletto, Fusco, Perrone. All.: Rastelli.(4-3-3): Dini; Papini, Golemic, Gigliotti, Crialese; D’Errico, Petriccione, Carraro; Chiricò, Cernigoi, D’Ursi. A disp.: Gattuso, Branduani, Giron, Bove, Gomez, Vitale, Tribuzzi, Kargbo, Calapai, Spaltro, Ranieri, Pannitteri, Awua. All.: Lerda. Arbitro: Centi di Terni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tutto pronto al "Partenio-Lombardi" per il Monday Night della ventiseiesima giornata del girone C: Avellino-Crotone scenderanno in campo alle ore 20:30 agli ordini del signor Centi di ...Protagonista con la maglia dell'Avellino nella stagione del ritorno in Serie C, Ferdinando Sforzini ha commentato la situazione in casa biancoverde dai microfoni del quotidiano Il ...