Avatar | La via dell' acqua batterà anche Titanic come terzo incasso al box-office di sempre

(Di lunedì 6 febbraio 2023) James Cameronperfino se stesso e il suo sequel didiventerà ilfilm che ha incassato di più nella storia. Il kolossal di James Cameron,: La via, si prepara a superare l'altro kolossal di James Cameron,, diventando così ilfilm con il maggiora storia al boxinternazionale.: La viaha totalizzato 636 milioni di dollari al botteghino statunitense per un totale globale di 2,174 miliardi di dollari. Su scala globale, il film che al momento si colloca al quarto posto tra i film che hanno incassato di più nella storia dopo(2,92 miliardi di ...

Il kolossal di James Cameron ,: Ladell'acqua , si prepara a superare l'altro kolossal di James Cameron, Titanic , diventando così il terzo film con il maggior incasso della storia al box office internazionale.: ...Stabile al quarto il mastodontico- Ladell'acqua, che seppur in calo del 45% ha raccolto altri 466mila euro per un totale che sfiora ormai i 44 milioni in 8 settimane. Le altre nuove ...

