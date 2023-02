(Di lunedì 6 febbraio 2023) Leggi- La via dell'acqua', l'attesa è finita: arriva nelle sale il kolossal ecologista di James Cameron Cameron da record Nei giorni scorsi ': La Via dell'Acqua', uscito nelle ...

Gli incassi A garantire queste cifre d'incasso, c'è da segnalare sicuramente il fatto che il sequel disia uscito in Imax e 3D, e che quindi il costo dei biglietti è sicuramente superiore alla ...James CameronJames Cameron, con la consapevolezza che davanti a tutti c'è ancora un altro James Cameron.: The Way of Water ha superato gli incassi worldwide di Titanic, arrivando ai 2 miliardi e 200 ...

Cameron su Cameron, Avatar 2 supera Titanic, 3/o di sempre all' estero Agenzia ANSA

Avatar 2 supera anche Che Bella Giornata: sesto miglior incasso di sempre in Italia! Everyeye Cinema

Il sequel di Avatar supera Titanic al botteghino internazionale Brick Fanatics

"Avatar 2" supera anche "Titanic": è il terzo film per incassi di sempre TGCOM

Box Office: Avatar: La via dell’acqua supera Avengers: Infinity War nel mondo ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

James Cameron supera se stesso. "Avatar: La via dell'acqua" ha superato "Titanic" al botteghino internazionale con una cifra stimata di 1,538 miliardi di dollari, rispetto a 1,535 miliardi del film de ...