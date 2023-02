Autonomia | fu tutto il centrosinistra a guida Amato a volerla Una lezione agli ipocriti smemorati

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ma chi ha fabbricato questo dannatissimo articolo 116 della Costituzione ? Chi ha generatosto casino dell’”differenziata” ? Stavamo in santa pace con la Carta più bella del mondo, perché mai l’hanno scassata rivoluzionando il famoso titolo V ? Chi é stato ? Come, chi é stato ? Lo ricordate, no ? Siete tutti ipnotizzati dal mito di Er ? Tutti bevitori di acque smemoranti ? Di qua e in adversa parte ? Va bene, ho capito: ci penso io. Fu il governoa varare l’articolo 116 Basta poco. Furono loro. Sì, loro loro. Roba di oltre 20 anni fa, quando il più giovane dei miei quattro lettori non era manco nato. Il tempo corre, scorre, gira, come piace a voi. Ma questa é la cosa. Fu il governo dito da Giuliano, nel 2001 a “federalizzare” la ...