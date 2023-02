Auto di lusso | terreni e appartamenti | Spada e Casamonica tra i furbetti del Reddito di Cittadinanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ildicon tanto didi, moto di prim’ordine,. E l’avevano ottenuto, sottraendo allo Stato illecitamente oltre quattrocentomila euro. Sono 61 iche i carabinieri hanno pizzicato nelle ultime ore, e almeno una decina di questi erano molto vicini ai clan. Una scoperta eclatante, per la quale gli inquirenti hanno deciso di indagare ed approfondirne le dinamiche. L’obiettivo, ora, è cercare di capire se effettivamente le due famiglie avessero deciso di mettere in piedi una vera e propria associazione per spingere a truccare le istanze e far recapitare così il denaro ai loro affiliati che operano nella Capitale. Roma,del ...