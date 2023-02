Audi Activesphere Concept | anteprima mondiale a Cortina all’insegna della sostenibilità

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Grande affluenza di pubblico e ospiti d’eccezione, come l’artista britannico Tom Walker, in una location cara al Marchio dei Quattro Anelli

, la visione di ...CORTINA D'AMPEZZO " Quando le idee sono chiare, viene tutto in automatico. E Fabrizio Longo, DirettoreItalia, le idee le ha molto chiare. Avete lanciato un messaggio molto potente. "Il nostro laboratorio tecnologico, sintesi degli elementi che qualcuno posiziona invece come antagonisti".

Audi Activesphere, debutta Cortina l’elettrica che sembra arrivare dal futuro Il Sole 24 ORE

Longo e il concept Audi Activesphere: "Così la tecnologia diventa emozione" la Repubblica

Audi activesphere concept, l’anteprima mondiale a Cortina. Video e foto dell’evento Corriere della Sera

Sulle Dolomiti l’Audi con i superpoteri: activesphere si può trasformare da berlina a pick-up Corriere della Sera

Activesphere, l'originale crossover coupé che anticipa il futuro di Audi ilmessaggero.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un concerto live di Tom Walker e un talk con l'alpinista Hervé Barmasse: Audi ha scelto la regina delle Dolomiti per il lancio del concept di un nuovo crossover coupé elettrico, a guida autonoma e com ...