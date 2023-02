Attenzione ai rappresentanti luce e gas | tante famiglie stanno finendo nei guai

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 6 febbraio 2023)alle nuove truffe: cambi gestore senza accorgertene. Ecco come ti devi difendere adesso da questi trucchi. In questo periodo idie gas sono veramente scatenati. Infattidie gas continuamente bussano alle porte degli italiani per proporre tariffe che dovrebbero essere veramente convenientissime. truffee gas (I Love Trading)Ma queste offerte molto spesso sono delle vere e proprie truffe e vediamo insieme i trucchi più pericolosi che usano ma anche come smascherarli. Da quando le bollette die gas sono salite tantissimo gli italiani cercano chiaramente di risparmiare. Negli ultimi 12 mesi le utenze die gas sono diventate costosissime per leitaliane e quindi ...