Attacco hacker | per colpire i criminali informatici sono “passati” da una porta lasciata aperta da due anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Niente di particolarmente nuovo sotto il sole. Certo, in considerazione della contingente situazione geopolitica le antenneparticolarmente dritte, ma, secondo gli esperti il massiccioinformatico che si è verificato nel weekend non configura un evento dita differente da situazioni simili che siverificate in passato. In altri termini non cigli estremi, sicuramente non al momento, per ipotizzare un’escalation di una guerra informatica magari spalleggiata dalla Russia. Nel corso del fine settimana migliaia di computerstati infettati da un software malevolo, il tipico ransomware, ovvero un programma che cripta i dati e li rende inutilizzabili per l’utente. Per renderli nuovamente disponibili i...