Attacco hacker | l’ombra dei russi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Violati migliaia di server: maxi-offensiva Italia e Paesi della Nato e dell’Ue. L’Agenzia per la Sicurezza: «Nel mirino enti pubblici, ospedali e università»

Un massiccio attacco hacker sta colpendo il nostro Paese. Ma l'Italia non è l'unico bersaglio: diversi altri Paesi stanno riscontrano enormi falle nella rete di protezione della propria sicurezza nazionale

L'ondata è arrivata improvvisa e ha travolto almeno 120 Paesi. Un ransomware ha messo nel mirino migliaia di server e soltanto in Italia si contano, ha fatto sapere l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale