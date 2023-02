(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sarebbero 22 al- a quanto si apprende - le vittime in Italia dell'ransomware che ha sfruttato una vulnerabilità sui server VMware ESXi. Si tratta di enti o aziende che non rivestono ...

Sarebbero 22 al momento - a quanto si apprende - le vittime in Italia dell'ransomware che ha sfruttato una vulnerabilità sui server VMware ESXi. Si tratta di enti o aziende che non rivestono particolare rilevanza per la sicurezza nazionale, come spiegato oggi da ...Al momento, quindi, non ci sono ancora certezze su chi sia stato effettivamente il colpevole dell'e i ricercatori stanno ancora cercando di dare attribuzione certa tramite la ricerca e l'...

Agenzia per la cybersicurezza, massiccio attacco hacker in corso. Compromessi migliaia di server - Economia Agenzia ANSA

Massiccio attacco hacker in Italia e nel mondo. Migliaia i server bloccati. L'Agenzia per la cybersicurezza: … la Repubblica

Attacco cyber, 22 al momento le strutture colpite Agenzia ANSA

Attacco hacker in tutto il mondo, colpita l'Italia: «Ransomware, migliaia di sistemi compromessi» Corriere della Sera

Attacco hacker globale, cosa sappiamo degli impatti in Italia Cyber Security 360

Il senatore Pd e membro del Copasir: "Siamo in presenza di un vuoto normativo sul tema dei ricatti informatici. Va colmato" ...Gli attaccanti hanno sfruttato una vulnerabilità nota, e già corretta, per colpire decine di aziende e istituzioni in tutto il mondo, fra cui l'Italia. Tutt'ora è ancora sconosciuto il reale impatto d ...