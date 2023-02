Atletica | Dosso | lesione al bicipite femorale | salterà il meeting a Parigi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Zaynab, primatista italiana, rinuncerà a gareggiare aldidove era attesa nella serata di sabato, a causa di unaal. La sprinter delle Fiamme Azzurre si è sottoposta questa mattina a una risonanza magnetica: “È stata riscontrata unadeldella coscia sinistra, dovremo essere molto prudenti e procedere per gradi, senza rischiare nulla. La speranza è comunque quella di riuscire a partecipare agli Europei indoor di Istanbul del prossimo mese”. Nella giornata di domani sarà visitata dal medico federale, Andrea Billi, per definire il percorso di recupero. SportFace.

RUBIERA (Reggio Emilia) - Gioia mista a preoccupazione. Si può sintetizzare così il sabato di Zaynab, la velocista reggiana d'adozione che alla Orlen Cup di Lodz in Polonia, nel meeting valido per il World Indoor Tour, ha eguagliato il già suo record italiano dei 60 metri indoor siglato lo ...Sempre a Lodz, nei 60 donne, Zaynabè seconda in finale in 7'14, record italiano assoluto eguagliato (appartiene a lei dal marzo 2022) e stesso tempo della polacca Ewa Swoboda vincitrice per ...

Atletica: Zayab Dosso eguaglia il record italiano sui 60, ma si teme un infortunio. Claudio Stecchi continua a salire OA Sport

Lodz, Orlen Cup - Zayab Dosso eguaglia il record italiano sui 60 ... Eurosport IT

Jacobs, rientro di classe: vince i 60 metri a Lodz. Zaynab Dosso eguaglia il record italiano la Repubblica

Atletica, record italiano nei 60 metri e infortunio per Zaynab Dosso Reggionline

Atletica, Zaynab Dosso e Filippo Randazzo tornano in gara: debutto stagionale ad Ancona OA Sport

In seguito al fastidio muscolare avvertito sabato scorso al termine della finale dei 60 metri a Lodz, la primatista italiana Zaynab Dosso rinuncerà a gareggiare al meeting di Parigi dove era attesa ne ...5' di lettura Ancona 06/02/2023 - Nella rassegna giovanile al Palaindoor terzo posto negli 800 per la fanese della Stamura Ancona e nel peso per la lanciatrice dell’Atletica Fabriano tra le under 20 A ...