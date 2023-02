Atalanta | Palomino spera nel recupero | sabato all’Olimpico contro la Lazio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Qui Zingonia. Lunedì 6 febbraio i nerazzurri hanno ripreso la preparazione in vista del matchi biancocelesti a Roma. L’argentino e Zappacosta osservati speciali. Certo il forfait di Maehle e Muriel, in attesa di squalifica.

... -(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Boga; Lookman, Højlund Ballottaggi: Boga 55% - Pasalic 45%. Indisponibili: Zappacosta,. ...Commenta per primo Arrivano buone notizie da Zingonia alla ripresa degli allenamenti dell'dopo la sconfitta a Reggio Emilia col Sassuolo. In vista del prossimo big match con la ...

