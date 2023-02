Atalanta | è tempo di pensare alla Lazio Il programma odierno a Zingonia

Leggi su calcionews24

Batterie ricaricate e ora per l'è giunto il momento disfida contro laall'Olimpico La sconfitta contro il Sassuolo è stata pesante da digerire per l', ma ora per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini occorre rimettersi subito all'opera in vista dello scontro diretto per la Champions League contro ladi Maurizio Sarri. Come sottolineato dal sito ufficiale, oggi pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti al Centro Bortolotti ditra test e riscontri su chi è pronto per una partita così importante come quella di Sabato.