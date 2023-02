Assunzioni docenti sostegno da I fascia GPS | ecco l’accorpamento delle commissioni per la prova disciplinare DECRETO

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Pubblicato iln. 143 del 2 febbraio 2023 con l'accorpamentodella procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del-legge 30 dicembre 2021, n. 228,da IGPS. L'articolo .

Più di 50milapotevano essere già assunti a settembre scorso - osserva il segretario a Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile - se consideriamo che su 90mila posti disponibili per lein ...Il piano proposto riguarda l'assunzione diprecari dalle attuali graduatorie, le GPS, ... A proposito di supplenze c'è stato un accenno, nel corso della riunione sulledella scorsa ...

Precari, D’Aprile (Uil Scuola RUA): “Piano straordinario di assunzioni. Serve una fase transitoria per ampliare le possibilità” Orizzonte Scuola

Uil Scuola Rua: proposta per piano straordinario di assunzioni di ... Sassilive.it

Precari, D’Aprile (Uil): la nostra proposta per un piano straordinario di assunzioni Il Sole 24 ORE

Assunzioni docenti, doppio canale in dirittura di arrivo con reclutamento da GPS Bruxelles darà la risposta a breve, martedì 7 Anief e gli altri sindacati convocati al Ministero Orizzonte Scuola

Stabilizzazione precari storici, Pittoni: ‘Adeguato numero di assunzioni per invertire la rotta’ Scuolainforma

Il 6 febbraio il Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, in una intervista rilasciata alla Agenzia ANSA, ha illustrato una proposta per un piano straordinario di assunzioni. In ...Stabilizzazione docenti precari, il segretario di Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile: 'Ecco la nostra proposta'.