Assegno unico universale 2023 | cos' è | a chi spetta e come ottenerlo | tutte le novità

Gli importi per ogni figlio a carico, fino ai 18 anni, vanno da un minimo di 50 euro a un massimo di 175 euro. Dai 18 ai 21 anni la cifra scende da un minimo di 25 euro al mese a un massimo di ...Tra le novità di quest'anno c'è la rimodulazione degli scaglioni di reddito, l'introduzione dell', e altri bonus e crediti d'imposta. Vediamo quindi quali sono le detrazioni fiscali ...

Gli importi per ogni figlio a carico, fino ai 18 anni, vanno da un minimo di 50 euro a un massimo di 175 euro. Dai 18 ai 21 anni la cifra scende da un minimo di 25 euro al mese a un massimo di 85 ...Bonus 2023 per le famiglie con Isee superiori a 15mila euro. Ecco quali sono Non solo bonus per i redditi più fragili. Nel 2023 saranno diversi i bonus che raggiungeranno famiglie anche ...