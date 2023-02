Ascolti tv | i dati del 5 febbraio 2023

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Bene la fiction di Rai Uno Nella serata di ieri, domenica 5, su Rai Uno il nuovo appuntamento con Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ottiene 4.790.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale5 la prima tv di Fino all’ultimo indizio raccoglie 2.147.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 784.000 spettatori (3.8%), mentre Blue Bloods 700.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto stato visto da 1.083.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha portato a casa 2.194.000 spettatori pari al 10.7% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.438.000 spettatori pari al 9.4% (presentazione a 1.567.000 e il 7.6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 493.000 spettatori (3.4%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.018.000 spettatori pari al 7%. L'articolo proviene da 361 ...

