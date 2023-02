Ascolti TV | Domenica 5 febbraio 2023 Lolita Lobosco cala 25 8% | Canale 5 ferma all’11 5% | bene Fazio 10 7%-9 4% Domenica In 20 8%-21% vs Amici 22 6%

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le Indagini di2 Nella serata di ieri,, su Rai1 Le Indagini di2 ha conquistato 4.790.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su5 la prima tv di Fino all’ultimo indizio ha raccolto 2.147.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 784.000 spettatori (3.8%), mentre Blue Bloods 700.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto è scelto da 1.083.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.194.000 spettatori pari al 10.7% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.438.000 spettatori pari al 9.4% (presentazione a 1.567.000 e il 7.6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 493.000 ...

La Rai si prende tutto, ancora una volta. 5 febbraio la tv di Stato domina dal preserale alla prima serata, passando per l'access. La prima serata del 5 febbraio 2023: il pomeriggio e il preserale Rai Uno "In: 2.980.000 spettatori (20.8%) nella prima parte, 2.785.000 (21%) nella seconda mentre nella terza è stato

La sfida della domenica sera è tra fiction e film: la seconda stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco” e il la prima visione di ...Gli ascolti del 5 febbraio 2023: chi ha vinto la sfida in prima serata Rai 1 conquista la prima serata della domenica, anche questa settimana. Luisa Ranieri con la sua Lolita Lobosco è una garanzia p ...