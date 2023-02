ASCOLI-PERUGIA | DA OGGI AL VIA LA VENDITA BIGLIETTI

Leggi su seriea24

(Di lunedì 6 febbraio 2023), 6 febbraio 2023 – Dalle ore 16 disaranno inper assistere alla partita, valida per la 24^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 11 febbraio, alle ore 16:15, al Del Duca di. E’ possibile acquistare ionline e nei puntiTicketone. Prezzi e punti: https://www.calcio1898.it/prezzi--campionato-2022-2023/ INFO SETTORE OSPITI: I residenti nella provincia dipotranno acquistare iesclusivamente per il settore ospiti. ACCREDTI STAMPA: inviare richiesta (le modalità sono indicate nel sito dell’) entro le ...