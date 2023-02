Ascensori fuori servizio all’aeroporto di Fiumicino | disagi per i disabili | “Costretta a fare le scale a piedi”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 6 febbraio 2023)a doverdue rampe diper poter raggiungere l’area lounge dell’aeroporto internazionale di Roma, a causa di due. È questa la denuncia che arriva da Antonella Celano, presidente Apmarr (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare) affetta dall’età di 4 anni da una patologia reumatologica che la costringe, nei suoi spostamenti, a muoversi in sedia a rotelle. “Dopo aver spedito i bagagli per il volo di ritorno Roma-Brindisi ho chiesto che l’assistenza WCHS, riservata ai passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze e non possono salire e scendere ledi un aereo, fosse disponibile dall’area lounge che si trova nell’ex area D dello scalo di ...