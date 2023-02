Arrigo Sacchi | uragano sul Milan | Tutto cancellato in 90 minuti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023)attacca a testa bassa ildopo il disastro (l'ennesimo di questo ultimo periodo) nel derby con l'Inter. Di fatto l'ex tecnico rossonero in un'intervista a La Gazzetta dello sport processa i rossoneri e mette sul banco degli imputati Pioli per le sue scelte sulla formazione iniziale e anche per il modulo di gioco totalmente ribaltato. Ilè apparso ...