Arrigo Sacchi durissimo | “Il Milan non è più una squadra | ma uno sparring partner”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Ilnon è più una, soprattutto quella del primo tempo. L’Inter non ha giocato contro un avversario, ma contro uno”. Lo ha detto, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore, commentando la prestazione delladi Pioli nel derby perso 2-0 contro l’Inter di Inzaghi. “Ilha corso soltanto dietro agli avversari ed è arrivato in ritardo. Mai un accenno di pressing, mai un anticipo, marcature sempre blande”, ha aggiunto. “Passare alla difesa a cinque ha creato confusione e cancellato gli ultimi anni di lavoro”, è la conclusione. SportFace.

Il Milan di Stefano Pioli continua a scivolare in classifica con la vittoria che si fa attendere da ormai cinque partite. I rossoneri hanno ceduto dinanzi ..."Il Milan, in questo momento, è una squadra sgonfia sotto ogni punto di vista: come intensità e sul piano fisico. E' una squadra che si rende conto di essere in grande difficoltà, le manca lo stesso c ...