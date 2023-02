Arnold Schwarzenegger coinvolto in un incidente automobilistico con una ciclista

(Di lunedì 6 febbraio 2023)è statoin uncon unaa Los Angeles. Laè stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono stabili. L’si è verificato domenica 5 febbraio. L’attore 75enne stava guidando a West Los Angeles quando la sua auto ha urtato unache ha improvvisamente deviato nella sua corsia, secondo quanto rivelato da tre testimoni oculari. Come riportato da Yahoo, la donna è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dopo aver lamentato dolori eè stato visto parlare con la polizia, che è poi arrivata sul posto. Fonti delle forze dell’ordine hanno riferito a TMZ che la donna ha svoltato a sinistra ...

Arnold Schwarzenegger è nato il 30 luglio 1947, a Thal, in Austria. È un attore, politico e culturista austriaco.