Arianna Mihajlovic | la dedica al marito Sinisa spezza il cuore

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Social.ha condiviso un post strappalacrime su Instagram: una foto di anni fa di loro due insieme e unache lascia senza parole. La donna ha perso suolo scorso 16 dicembre 2022.è morto a causa di una leucemia contro la quale stava combattendo da anni., la commoventealAccanto alla foto qui sopra che ritraegiovani e felici, la donna ha scritto un messaggioto alscomparso su Instagram. “Ogni notte per me è tempesta di pensieri”. Poche parole ma decisamente significative., in questo ...

' Ogni notte per me e' tempesta di pensieri '. Un post semplice, una foto.è sorridente, insieme a suo marito Sinisa. Su Instagram da poco ha postato questo scatto, di qualche anno fa, una foto splendida che sembra sia stata scattata al mare. ...' Ogni notte per me e' tempesta di pensieri '. Un post semplice, una foto. è sorridente, insieme a suo marito . Su da poco ha postato questo scatto, di qualche anno fa, una foto splendida che sembra ...

Arianna Mihajlovic, la dedica (social) al suo Sinisa: «Ogni notte per me è tempesta di pensieri» ilmessaggero.it

Arianna Mihajlovic e la dedica social a Sinisa: «Ogni notte è una tempesta di pensieri» Corriere della Sera

Arianna Mihajlovic, per la moglie di Sinisa “ogni notte è tempesta di pensieri”: la nuova dedica… Il Fatto Quotidiano

Arianna Mihajlovic ricorda Sinisa: “Ogni notte per me è una tempesta di pensieri” TPI

Arianna Mihajlovic e il ricordo di Sinisa: «La morte non è niente. Il tuo sorriso è la mia pace» Corriere della Sera

"Ogni notte...": le parole toccanti della moglie di Sinisa Mihajlovic commuovono tutti, ecco la sua straziante "confessione" sui social.Mihajlovic, la moglie dell’ex giocatore della Lazio a distanza di due mesi dedica un dolce post sui social per commemorarlo La morte di una persona cara lascia un segno indelebile, specialmente se si ...