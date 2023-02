... come Bielorussia, Kazakhstan e Kirghizistan, ma anche Paesi come la Cina, l'Iran e la. ... La guerra, le scuole e l'orologio dell'Ci sono due notizie quasi speculari che dicono come ...... nell'America di Trump, con la Brexit, nella Francia di Le Pen, nella Russia di Putin, in, ... cosa accadrebbe se non considerassimo tutte queste cose come la fine, come l'Cosa ...

Apocalisse in Turchia, fortissimo terremoto mette in ginocchio il paese: oltre 230 morti in Siria Gazzetta del Sud

Armi e morti in Ucraina, l'orologio dell'Apocalisse continua la sua corsa La Gazzetta del Mezzogiorno

L’apocalisse di fuoco e odio che ha distrutto Smirne Domani

Ucraina, Covid-19, clima: "90 secondi all'apocalisse" • TAG24 Tag24

Rischio nucleare: per gli scienziati mancano 90 secondi alla catastrofe Osservatorio Diritti

Il terremoto che ha sconvolto la parte sud della Turchia vicino al confine con la Siria è stato sentito anche in Israele.Isaac Newton, che possedeva una delle più grandi menti scientifiche della storia umana, aveva alcune visioni affascinanti sulla fine dei giorni. La sua visione collegava persino l'apocalisse al ritorn ...