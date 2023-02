Anzio | incendio distrugge noto store al centro

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Unha distrutto lo storico Emporio Venturi di piazza Pia, ad, uno dei negozi di giocattoli più famosi della cittadina. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.30 in modo molto violento, e hanno costretto all'evacuazione dell'intera palazzina: praticamente devastato il locale, e con esso tutti i materiali contenuti al suo interno. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti polizia di Stato, polizia locale, carabinieri e protezione civile. La piazza è stata transennata per consentire le operazioni di spegnimento. Ancora da chiarire le cause dell', non è escluso che possa essere dovuto a un guasto.