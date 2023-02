Antonino ci sta facendo un favore a restare al GF Vip? “Dice che vuole tornare a casa”

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Entrato al Grande Fratellograzie alla popolarità acquisita per la relazione avuta con Belen Rodriguez,Spinalbese nei primi giorni nelladi Cinecittà ha faticato a lasciarsi andare (probabilmente anche per paura di fare gaffe o parlare troppo della sua storia conclusa da poco). Con il passare del tempo l’hairstylist si è ambientato ed è entrato nel vivo delle dinamiche, diventandone anche l’artefice: dall’amicizia alchemica con Ginevra Lamborghini, alla chimica artistica con Giaele De Donà, fino alle notti sotto le coperte con Oriana Marzoli e ai litigi con Edoardo Donnamaria. Le cose sono radicalmente cambiate con il suo ricovero in ospedale. Da quando è tornato Spinalbese sembra giochi un campionato diverso rispetto agli altri concorrenti e spesso veste i panni di ‘vecchio saggio’. L’ex di Belen tenta di fuggire ...