Antonella Fiordelisi | nuovo attacco del padre al Gf Vip?

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023)del signor Stefano,dellapona, al Grande Fratello e ai concorrenti? Ecco il presunto contenuto del post pubblicato C’è fermento sui social per via delle ultime notizie circolate a proposito dellapona. Gianluca Benincasa, suo ex, non farà il suo ingresso al reality show dopo l’esposto presentato daldell’influencer. In queste ore stanno circolando su Twitter degli screen su una presunta stories deldi, dove prende le difese di sua figlia e dove attaccherebbe il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Come riporta BlogTivvu, il profilo social del signor ...