Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 6 febbraio

Leggi su zon

(Di lunedì 6 febbraio 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 6Il processo a Lello Valsano comincia mettendo ansia e nervosismo a tutte le persone coinvolte. Viola e Niko lo affronteranno in modo diverso e, sopratutto per il giovane avvocato, la difficile giornata avrà un epilogo totalmente imprevisto. Sotto insistenza di Mariella, Cerruti decide di accettare la proposta di Bufalotto e di incontrarlo.Unal: Ilenia ...