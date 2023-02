Antartide | scoperto ecosistema sotto i ghiacci Perché è importante e cosa c' entra Urano - Magazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Uno studio tutto italiano sulle brine ipersaline di Boulder Clay. Come sfruttare le informazioni sulla vita microbica in condizioni ...

Uno studio tutto italiano sulle brine ipersaline di Boulder Clay. Come sfruttare le informazioni sulla vita microbica in condizioni ...Un ambiente simile a quello delle Blood Falls, famose per la loro colorazione rossastra, nelle Dry Valleys dell'orientale, dove e' presente un sistema idrologico di brine ipersaline all'...

Rinvenuto un crioecosistema caratterizzato da un insieme di funghi e batteri sotto la superficie del ghiacciaio di Boulder Clay in Antartide.Nel team di ricercatori anche quelli dell'Università di Perugia: "Può aiutarci a cercare forme di vita su pianeti come Urano e Nettuno ...