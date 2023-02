Anche in Ucraina sarà Natale il 25 dicembre

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Kiev si stacca definitivamente da Moscasul fronte religioso. Una guerra materiale (sul campo di battaglia) maideologica. Infatti la Chiesa greco-cattolica dell’ha scelto la “nuova” data del. Dal 2023celebrato il 25, e non più il 7 gennaio, data che li accomunava agli ortodossi. A comunicarlo è stato l’arcivescovo maggiore di Kiev Sviatoslav Shevchuk, spiegando che il cambio del calendario partirà il primo settembre. La richiesta di rivedere la data di una delle feste più importanti per i cristiani c’era già da tempo da parte dei fedeli ma “la guerra ha accelerato il processo di decisione”, spiegano dalla Chiesa di Kiev. “Una decisione storica” è stata definita dallo stesso Shevchuk.

Articoli più letti Cosa sono i carri armati Leopard 1 che la Germania sta inviando indi ...prima di questa amministrazione ". Gli Stati Uniti e altri paesi potrebbero non essere del ...Una differenza evidente è che Zelensky ha deliberatamente trascinato l'in una guerra ... I neoconservatori potrannoamare Israele, ma sognano che lo Stato ebraico combatta in prima linea ...

FT: per gli 007 di Kiev, la Russia potrebbe lanciare una massiccia offensiva entro 10 giorni - Parlamento di Kiev dichiara il Gruppo Wagner "organizzazione terroristica" - Parlamento di Kiev dichiara il Gruppo Wagner "organizzazione terroristica" RaiNews

Guerra Ucraina Russia, le news. Zelensky: mobilitazione generale per altri 90 giorni. LIVE Sky Tg24

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Possibile missione di ... la Repubblica

Ucraina-Russia, Zelensky: "Per noi la situazione sul campo si ... Adnkronos

Ucraina ultime notizie. Fonti, Ue addestrerà 30mila soldati ucraini, anche carristi Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il 15 febbraio si apre in Polonia il forum internazionale patrocinato dal governo di Kiev. Per l’Italia saranno presenti 34 aziende, un terzo arrivano dal ...