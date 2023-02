Amici22 | Megan Ria lascia Raimondo Todaro | il coach sbotta

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Se non era per me eri a casa”.controRia Colpo di scena nella scuola di Amici 22! Nel corso dell’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi, la ballerinaRia ha richiesto alla produzione di poter cambiare professore e di passare nella squadra capitanata da Emanuel Lo spiazzando. LA REAZIONE DIDa settembre fino ad ora penso di aver fatto un percorso molto bello e in crescita. So che è grazie ase sono arrivata fino a qua. Ma questo compito che ho appena eseguito una coreografia di Emanuel Lo, ndr mi ha smosso dentro, perché mi sono sentita finalmente. Voglio giocarmi tutte le carte che ho e questo per me è stato ...